Procede secondo programmi la fase riabilitativa di Federica Brignone a distanza di 237 giorni dalla caduta ai Campionati Italiani Assoluti il 3 aprile scorso che le provocò la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. La detentrice della Coppa del mondo femminile ha completato la prima parte della rieducazione fisica al JMedical di Torino, ottenendo in questi giorni il via libera da parte della Commissione Medica Fisi per procedere ulteriormente nel suo piano di recupero, che prevede l’aggiunta di un lavoro in pista. Così si è presentata sulla neve di Cervinia, dove ha compiuto qualche giro con sci da turismo, accompagnata dai tecnici federali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Federica Brignone torna sugli sci dopo l'infortunio: foto e video