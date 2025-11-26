Federica Brignone torna sugli sci a 237 giorni dall’infortunio ai Campionati Italiani
Cervinia, 26 novembre 2025 – “Procede secondo programmi la fase riabilitativa di Federica Brignone a distanza di 237 giorni dalla caduta rimediata ai Campionati Italiani Assoluti dello scorso 3 aprile che le provocò la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. La detentrice della Coppa del mondo femminile ha completato la prima parte della rieducazione fisica al JMedical di Torino, ottenendo in questi giorni il via libera da parte della Commissione Medica Fisi per procedere ulteriormente nel suo piano di recupero, che prevede l’aggiunta di un lavoro in pista”. Così la Fisi in una nota in merito alle condizioni di Federica Brignone, che ora proverà a centrare la partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
