Federica Brignone è tornata sugli sci 237 giorni dopo l'infortunio che le ha distrutto il ginocchio

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Brignone torna in pista a 237 giorni dal bruttissimo infortunio subito ad aprile. L'obiettivo della campionessa italiana ora è quello di tornare al meglio in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

