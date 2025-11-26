Federica Brignone è tornata sugli sci 237 giorni dopo l'infortunio che le ha distrutto il ginocchio
Federica Brignone torna in pista a 237 giorni dal bruttissimo infortunio subito ad aprile. L'obiettivo della campionessa italiana ora è quello di tornare al meglio in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
#SciAlpino Sì, la tigre è tornata! Federica Brignone di nuovo in pista, oggi il primo approccio a Cervinia #FISAlpine #AlpineSkiing #26Novembre #scialpinofemminile dlvr.it/TPTHV6 Vai su X
Mistero su Federica Brignone e Lara Gut-Behrami: se smettessero entrambe ci sarebbe un'incredibile coincidenza #scialpino #federicabrignone #laragutbehrami - facebook.com Vai su Facebook
Federica Brignone é tornata sugli sci! Primo passo in campo libero verso le Olimpiadi - La notizia tanto attesa da tutti gli appassionati italiani è finalmente arrivata. Segnala oasport.it
Federica Brignone torna in pista dopo più di 200 giorni dall’infortunio: solo qualche discesa di prova - Questa volta sì, è arrivato l’ok dai medici per tornare ad “assaggiare” la pista nel suo lungo percorso di riabilitazione, a distanza di 237 giorni dalla caduta ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Federica Brignone è tornata sugli sci a Cervinia - A 237 giorni dal gravissimo infortunio ai campionati italiani assoluti la 35enne fuoriclasse valdostana è finalmente tornata sulla neve. Secondo msn.com