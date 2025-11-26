Feci umane trovate in chiesa a Ostia | profanato anche l’altare

Ostia, 26 novembre 2025 – Sono state trovate feci umane in diversi punti della chiesa di San Nicola di Bari di via Gian Carlo Passeroni di Ostia. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando gli escrementi sono stati trovati anche sull’altare. “Il cardinale vicario Baldo Reina e il vescovo ausiliare del Settore Sud, monsignor Renato Tarantelli Baccari, a nome dell’intera comunità, hanno espresso il proprio dolore e la ferma condanna per l’azione, definendola e il sentimento religioso dei fedel i”, scrive il vicariato di Roma in una nota, sottolineando come “di fronte a tale abominio, la nostra risposta non può che essere la preghiera e la carità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Scopri altri approfondimenti

Luce D'Ebano, giovanotto di due anni, castrato , conosce il guinzaglio e accoglie le persone con gioia ricolmo di speranza Ama i bambini e non va a caccia di animali. Vive prigioniero in un recinto piccolo, negletto fra le sue feci, magro, consumato da - facebook.com Vai su Facebook

Ostia, feci in chiesa e sull'altare: ci sarà messa di riparazione - Feci umane sono state trovate in diversi punti della chiesa di San Nicola di Bari di via Gian Carlo Passeroni di Ostia, a Roma. Lo riporta msn.com

Ostia, chiesa imbrattata con le feci: "Anche sull'altare". Messa di riparazione - Feci umane sono state rinvenute in diversi punti della chiesa di San Nicola di Bari di via Gian Carlo Passeroni di Ostia. Riporta iltempo.it

Ostia, feci umane trovate in chiesa e sull'altare - La scoperta choc è avvenuta nel pomeriggio di martedì 25 novembre in via Gian Carlo Passeroni e ha scosso la comunità della parrocchia San Nicola ... Da romatoday.it