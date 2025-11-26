Feci umane in chiesa; imbrattato persino l’altare… Il gesto profanatorio e blasfemo presso la parrocchia di San Nicola di Bari a Ostia

Sconcerto nella comunità parrocchiale di Ostia, dove nel pomeriggio del 25 novembre sono state rinvenute feci umane all'interno della chiesa di San Nicola di Bari, in via Gian Carlo Passeroni. A notare quanto accaduto è stata una segretaria parrocchiale, che ha immediatamente informato il parroco, don Cosmo Scardigno. La diocesi: "Un gesto di profonda profanazione". La diocesi di Roma ha definito l'episodio un atto gravissimo, parlando di "profonda profanazione". Gli escrementi sono stati trovati in più punti dell'edificio sacro, compreso l' altare, luogo centrale per la celebrazione dell'Eucaristia.

