Fdi spiana Elly Schlein | Pronta per governare? Segretaria ricordati questa cosa

Viviamo davvero in un mondo al contrario. La segretaria del Pd Elly Schlein - così come tutto il centrosinistra - ha esultato per la riconferma di Campania e Puglia al campo largo come se avessero vinto le elezioni politiche. Due regioni, di fatti, difficilmente contendibili per il centrodestra, che invece ha ottenuto la riconferma del Veneto grazie al solito boom della Lega. Ma dalle parti del Nazareno - e non è la prima volta - ritengono di poter convertire il risultato alle urne regionali in ottiche Politiche 2027. Un proposito sbagliato alla radice. In primis perché si tratta di due consultazioni diverse.

