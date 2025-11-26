**Fdi | Schlein invitata ad Atreju segretaria andrà se c' è confronto con Meloni**

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la festa di Fdi che si terrà a Roma a dicembre. Lo confermano fonti Pd. Stavolta la segretaria dem, che in un altra occasione aveva declinato l'invito, ha fatto sapere che è disponibile a partecipare solo se ci sarà un confronto a due con la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Fdi: Schlein invitata ad Atreju, segretaria andrà se c'è confronto con Meloni**

