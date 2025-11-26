FdI invita Schlein ad Atreju Vengo ma ci sia un confronto con la premier
AGI - Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju. Non è la prima volta che l'invito viene recapitato al Nazareno. Era accaduto anche due anni fa, ma la segretaria pose come condizione il confronto con Giorgia Meloni. La condizione di Schlein: confronto con la premier. Non se ne fece nulla e, con spirito goliardico, gli organizzatori della storica manifestazione della destra italiana disseminarono il piazzale di Castel Sant'Angelo, dove la kermesse aveva luogo, di sagome in cartone della leader dem che, nel frattempo, teneva un forum agli studi De Paolis sulla Tiburtina, in vista delle elezioni europee. 🔗 Leggi su Agi.it
