FdI invita Schlein ad Atreju | la segretaria del Pd detta le condizioni

Lettera43.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fratelli d’Italia ha deciso di invitare la segretaria del Pd Elly Schlein ad Atreju. La festa del partito si terrà a Roma, ai piedi di Castel Sant’Angelo, dal 6 al 14 dicembre. Già nel 2023 FdI aveva chiesto alla deputata di partecipare, ma la risposta era stata negativa. Stavolta, invece, dal fronte Pd è arrivata l’apertura, ma a una condizione. Elly Schlein ha chiesto di potersi confrontare con Giorgia Meloni direttamente sul palco di Atreju. Attesa per la risposta. Nel 2023 era stata la stessa Schlein a dichiarare, però, che il «confronto si fa in Parlamento». 🔗 Leggi su Lettera43.it

