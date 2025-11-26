FdI invita Schlein ad Atreju la replica | vengo solo se il confronto è con Meloni
Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la storica festa di Fratelli d’Italia in programma dal 6 al 14 dicembre a Castel Sant’Angelo. La notizia è stata confermata da fonti all’ Ansa, mentre il Corriere della Sera riporta che a muoversi è stato direttamente Giovanni Donzelli, capo dell’organizzazione di FdI, con una telefonata alla segreteria del Pd. La risposta di Schlein? Avrebbe acconsentito a partecipare a una sola condizione: la possibilità di un confronto diretto con la premier e leader di partito Giorgia Meloni. Sarebbero quindi in corso trattative tra il partito di governo e il Nazareno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
