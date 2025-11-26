Le Regionali tutti i pensieri si portano via. Chiuso il capitolo del voto più rilevante prima della fine della legislatura, Giorgia Meloni prova a lasciarsi il clima elettorale alle spalle e ricompattare il centrodestra, archiviando tensioni interne tra alleati, prima della scadenza delle Politiche che, con tutta probabilità, si terranno nella primavera del 2027, in anticipo di qualche mese rispetto alla fine naturale della legislatura. Ma il voto nelle sei regioni che quest’anno hanno rinnovato le loro assemblee restituisce la fotografia di una coalizione alle prese con vecchi e nuovi problemi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - FdI in affanno e malumori nella Lega: le grane di Meloni dopo le Regionali