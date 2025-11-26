FC 26 Obiettivo Live Max-Value | Senti il Rumore del Tuono! – Di Natale Eroe GRATUITO!

Imiglioridififa.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile l’obiettivo LiveSenti il rumore del Tuono!”, una maxi-sfida che richiede di utilizzare giocatori di diverse promo passate e attuali (Tuono, TOTW, Scream, ecc.) per ottenere ricompense pazzesche, tra cui l’Eroe Ultimate Scream Di Natale 89 OVR. Hai 9 giorni per completare questo obiettivo. Il Premio Totale (Massimo Valore). Completando tutte le sfide, riceverai: x1 Eroi Ultimate Scream Di Natale (89 OVR) (Non Scambiabile).. x1 Tuono Roth (85 OVR) (Non Scambiabile).. x1 Evo Stemma Tuono premium (Estetico) (Premio finale).. Fodder di Alto Rating: Pacchetti 85+, 84+, 3x 83+, 2x 83+, 4x 82+. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 obiettivo live max value senti il rumore del tuono 8211 di natale eroe gratuito

© Imiglioridififa.com - FC 26 Obiettivo Live Max-Value: Senti il Rumore del Tuono! – Di Natale Eroe GRATUITO!

News recenti che potrebbero piacerti

fc 26 obiettivo liveFC 26 Obiettivo Live Guanto di Sfida: Lukas Podolski (86 OVR) e 2 EVO Gratuite! - Completando le sfide, riceverai la carta Momenti di Lukas Podolski, fodder di alto rating e due ... Come scrive imiglioridififa.com

fc 26 obiettivo liveFC 26 Obiettivo Live Flash Rush: Come i Veri Pro! – Pacchetti Veloce in 3 Giorni - È disponibile l'obiettivo "Rush flash Come i veri pro! Riporta imiglioridififa.com

EA Sports FC 26 si sdoppia per far contenti tutti gli appassionati di calcio - Settembre è il mese del calcio, quando i campionati entrano nel vivo dopo i primi assaggi di agosto, si rivedono le nazionali e soprattutto inizia la Champions League. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Fc 26 Obiettivo Live