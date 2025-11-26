FC 26 Obiettivo Live Max-Value | Senti il Rumore del Tuono! – Di Natale Eroe GRATUITO!

È disponibile l’obiettivo Live “Senti il rumore del Tuono!”, una maxi-sfida che richiede di utilizzare giocatori di diverse promo passate e attuali (Tuono, TOTW, Scream, ecc.) per ottenere ricompense pazzesche, tra cui l’Eroe Ultimate Scream Di Natale 89 OVR. Hai 9 giorni per completare questo obiettivo. Il Premio Totale (Massimo Valore). Completando tutte le sfide, riceverai: x1 Eroi Ultimate Scream Di Natale (89 OVR) (Non Scambiabile).. x1 Tuono Roth (85 OVR) (Non Scambiabile).. x1 Evo Stemma Tuono premium (Estetico) (Premio finale).. Fodder di Alto Rating: Pacchetti 85+, 84+, 3x 83+, 2x 83+, 4x 82+. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

