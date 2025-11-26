FC 26 Obiettivo Live Giornaliero | BF | Tuono Perfezionista – Sblocca l’EVO Fulmine e Maldini 93!
È disponibile l’obiettivo Live “BF: Tuono Perfezionista accesso giornaliero”, legato alla campagna “Tuono”. Per completarlo, devi semplicemente completare quotidianamente l’ SCR Accesso giornaliero BF: Tuono. Hai 9 giorni per completare l’obiettivo. Il Premio Totale (Completando 7 Giorni). Completando la sfida per 7 giorni, riceverai: x1 Evo Fulmine giallo (Consumabile EVO Estetico) (Premio finale).. x1 ICONA tuono Maldini (93 OVR) (Non Scambiabile) – Sbloccabile al 3° giorno.. Fodder di Alto Rating: Un pacchetto 84+ garantito e numerosi pacchetti di giocatori rari (82+, 81+, 80+, 75+).. Dettagli Carta (ICONA tuono Maldini 93 OVR). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
