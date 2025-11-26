FC 26 Evoluzione | La Traiettoria Perfetta – Aggiungi il Tiro di Precisione+! The Perfect Curl
È disponibile l’Evoluzione “La traiettoria perfetta”, un potenziamento focalizzato esclusivamente sull’aggiunta del potentissimo Tiro di precisione+ (Finesse Shot+) a un giocatore idoneo, fondamentale per segnare dalla distanza. Costo: Gratuita (non specificato un costo in creditiFC Points).. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: 2 volte.. Dettagli Evoluzione e Restrizioni. Restrizioni Giocatore: GEN max: 84 OVR. Il giocatore non deve avere PlayStyle+ attivi (N° stili di gioco+ max: 0). Rarità Finale: Evoluzione I.. Potenziamenti. Questa Evoluzione applica un unico, ma cruciale, potenziamento: Stile di gioco+: Tiro di precisione (Finesse Shot) (MAX: 1). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
FC 26 Evoluzione: Chiudi le Gambe – Potenziamento Cruciale per i Portieri! (No Panna) - È disponibile l'Evoluzione "Chiudi le gambe", un potenziamento essenziale e gratuito specificamente destinato ai Portieri (POR) per migliorare le loro abilità
FC 26 Evoluzione: Estrella de Montcada – Ala che Diventa Attaccante d'Élite 86 OVR! - È disponibile l'Evoluzione a pagamento "Estrella de Montcada", pensata per trasformare un'Ala Sinistra (AS) in un Attaccante (ATT) completo, con potenziamenti
FC 26: le migliori evoluzioni dei giocatori. Tutto quello che c'è da sapere - Gli sviluppatori hanno infatti promesso upgrade più vari e un numero maggiori di EVO rispetto al passato.