FC 26 Evoluzione | La Traiettoria Perfetta – Aggiungi il Tiro di Precisione+! The Perfect Curl

26 nov 2025

È disponibile l’Evoluzione “La traiettoria perfetta”, un potenziamento focalizzato esclusivamente sull’aggiunta del potentissimo Tiro di precisione+ (Finesse Shot+) a un giocatore idoneo, fondamentale per segnare dalla distanza. Costo: Gratuita (non specificato un costo in creditiFC Points).. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: 2 volte.. Dettagli Evoluzione e Restrizioni. Restrizioni Giocatore: GEN max: 84 OVR. Il giocatore non deve avere PlayStyle+ attivi (N° stili di gioco+ max: 0). Rarità Finale: Evoluzione I.. Potenziamenti. Questa Evoluzione applica un unico, ma cruciale, potenziamento: Stile di gioco+: Tiro di precisione (Finesse Shot) (MAX: 1). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

