Dall’eredità del superbonus grillino al premierato, dalla pace in Ucraina alle Regionali: Giovanbattista Fazzolari interviene a tutto campo, tracciando un bilancio dell’attività di governo e un inevitabile raffronto col passato. L’occasione per l’intervento del sottosegretario alla presidenza del Consiglio è fornita dall’evento ‘Energie nuove. Investimenti, reti, relazioni’, organizzato a Roma in occasione del venticinquesimo anniversario del quotidiano fondato da Vittorio Feltri. Fazzolari: ecco che cosa avremmo potuto fare con 40 miliardi. Intervistato da Mario Sechi, Fazzolari ha rammentato gli effetti del superbonus grillino che, come gli esami di Eduardo, non finiscono mai. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fazzolari tira le somme: “Il superbonus pesa ancora 40 miliardi. Il caso Garofani è chiuso, ma quanta ipocrisia dalla stampa di sinistra”