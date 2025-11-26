"Il caso Garofani è totalmente chiuso, c'è stato un chiarimento ulteriore rispetto al necessario tra presidente del Consiglio e presidente della Repubblica". Lo ha sottolineato Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario all'Attuazione del programma, all'evento "Energie nuove. Investimenti, reti, relazioni", promosso da Libero Quotidiano. Intervistato dal direttore Mario Sechi, il braccio destro di Giorgia Meloni ha commentato tutti i principali temi di politica interna ed estera, compresa la polemica relativa a Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. "Va al parlamento europeo e dice che io ho attivato i servizi per farlo seguire, è un reato chiaro, perché Ranucci non è andato in procura a denunciare? Era una cosa oggettivamente grave ma è finita così". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fazzolari: "Ranucci, scenetta concordata. Superbonus? Gravissimo"