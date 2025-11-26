Fazzolari | Legge elettorale? Proporzionale con premio maggioranza per adattarsi al premierato
(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2025 "Trovo molto sbagliato provare ad adattare legge elettorale alla convenienza dell'una o dell'altra coalizione. Sono belli i Paesi in cui la legge elettorale non cambia mai. Noi vorremmo immaginare una legge elettorale già adatta alla riforma del premierato. Il referendum con ogni probabilità si terrà nella prossima legislatura, a quel punto sarebbe già bene avere una legge elettorale che rispecchia quella che dovrà essere adottata con la forma del premierato. Credo che il sistema che vige per sindaci o regioni, dove tendenzialmente l'elettore sa chi sarà a guidare il governo e quale coalizione lo supporta, è il modello che andrebbe seguito: un proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del presidente del Consiglio è anche il modo più trasparente per interessare chi non fa politica" così il sottosegretario Fazzolari, intervenendo sottosegretario all'Attuazione del programma, all'evento "Energie nuove. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Giorgia Meloni manda Donzelli e Fazzolari a trattare su una nuova legge. Due obiettivi: sbaragliare gli avversari. E eleggersi da sola il capo dello Stato - facebook.com Vai su Facebook
Tensione in Commissione Antimafia: Ranucci fa secretare l’audizione, è scontro tra Fazzolari e Scarpinato Leggi la notizia tg.la7.it/politica/ranuc… Vai su X
Fazzolari: Legge elettorale? "Proporzionale con premio maggioranza per adattarsi al premierato" - "Trovo molto sbagliato provare ad adattare legge elettorale alla convenienza dell'una o dell'altra coalizione. Lo riporta ilgiornale.it
Fazzolari,legge elettorale dovrebbe rispecchiare premierato - "Trovo molto sbagliato provare ad adattare legge elettorale alla convenienza dell'una o dell'altra coalizione. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
NEWS - Scontro sulla legge elettorale, Schlein sfida Meloni ad Atreju - Dopo le regionali, il governo mette in fila le priorità e punta dritto a riformare il Rosatellum all'insegna della "stabilità". Riporta napolimagazine.com