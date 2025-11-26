Fazzolari | Caso Garofani è chiuso l' ipocrisia della stampa di sinistra ci aiuta

"L'ipocrisia della stampa di sinistra è uno dei principali aiuti che abbiamo". Lo ha detto Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario all'Attuazione del programma, all'evento "Energie nuove. Investimenti, reti, relazioni", promosso da Libero Quotidiano, dopo aver affermato che "il caso Garofani è totalmente chiuso". "C'è però un caso degli organi di stampa che mi ha fatto sorridere - ha aggiunto -. Gli stessi che hanno sempre rivendicato il diritto di mandare in onda filmati di minorenni in situazioni conviviali, di pubblicare chat di parlamentari, di riportare conversazioni intime, come nel caso Sangiuliano, hanno detto che era sconveniente riportare le parole dette in un contesto conviviale da Garofani in una cena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fazzolari: "Caso Garofani è chiuso, l'ipocrisia della stampa di sinistra ci aiuta"

