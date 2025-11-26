Fate presto Dalla memoria alla prevenzione | ad Avellino convegno sul terremoto dell' Irpinia

Avellinotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fate presto. Dalla memoria alla prevenzione. 45° Anniversario del Terremoto dell’Irpinia” e’ questo il titolo della tavola rotonda organizzata per venerdì 28 novembre presso il Teatro Carlo Gesualdo di Avellino.Il convegno si aprirà alle ore 10.30 con i saluti istituzionali e l’introduzione ai. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

