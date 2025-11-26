Fantacampionato le classifiche dopo la 12ª giornata | Laura Ferrara in testa alla classifica generale

Classifica generale, classifica di giornata e classifica dei lettori del quotidiano: ecco le graduatorie nelle varie competizioni del Fantacampionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, le classifiche dopo la 12ª giornata: Laura Ferrara in testa alla classifica generale

Altri contenuti sullo stesso argomento

5 CONSIGLIATI PER REPARTO + 9 POSSIBILI SORPRESE Ultimissimi consigli per la 12a giornata di Fantacampionato 2025/2026! Di seguito alcuni calciatori che, secondo noi, potrebbero far bene in questa giornata! Ne abbiamo indicati 5 per reparto aggiun - facebook.com Vai su Facebook

Fantacampionato, le classifiche dopo la 10ª giornata: Laura Ferrara in testa alla classifica generale - Con la vittoria della Lazio contro il Cagliari all'Olimpico si è chiusa la 10ª giornata di Serie A. Da gazzetta.it

Fantacampionato, le classifiche dopo l'11ª giornata: Laura Ferrara in testa alla classifica generale - Classifica generale, classifica di giornata e classifica dei lettori del quotidiano: ecco le graduatorie nelle varie competizioni del Fantacampionato ... Riporta msn.com

La classifica di Serie A dopo 10 giornate è cortissima: quanti punti servono per vincere lo Scudetto - Ci sono sei squadre in quattro punti, con la settima il Como, a un punto da Juventus e Bologna. Segnala fanpage.it