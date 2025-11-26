Fan preoccupati dopo l’intervista di Belen a Vanity Fair La showgirl chiarisce | Avevo preso tranquillanti

Roma, 26 novembre 2025 – Dopo la pubblicazione dell’intervista a Vanity Fair, molti fan hanno notato che Belen Rodríguez parlava con voce rallentata e sembrava poco lucida. Il video è diventato virale, generando speculazioni e preoccupazione. La showgirl ha scelto di chiarire su Instagram: “Avevo preso dei tranquillanti, ecco perché parlavo così”. Una risposta che ridimensiona le ipotesi circolate e riporta l’attenzione sul periodo difficile che ha attraversato. Belén e il video che fa discutere: perché i fan si sono allarmati. Tutto nasce dalla recente intervista concessa a Vanity Fair, accompagnata da un video in cui Belen appare più lenta del solito nel parlare, con un tono di voce basso e un momento di apparente malessere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

