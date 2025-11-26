Famosi da morire diventare star accorcia di 4 anni la vita dei cantanti

(Adnkronos) – "Certe vite sfumano, veloci come le canzoni". L'immagine poetica celebrata in un pezzo iconico da una star nostrana, Luciano Ligabue, è più reale che mai. A confermarlo è la scienza: di fama si vive e si muore, diversi anni prima rispetto a chi non ha mai sperimentato l'ebbrezza della notorietà. Per la precisione, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

«Vorrei morire anch’io con mia sorella Daniela». Loretta Goggi non nasconde il legame fortissimo che la unisce a Daniela, riflettendo sulla recente scomparsa delle gemelle Kessler e su come la loro intesa abbia lasciato il segno in un’epoca intera dello spett - facebook.com Vai su Facebook

Famosi da morire, diventare star accorcia di 4 anni la vita dei cantanti - Lo studio sui cantanti: i famosi sopravvivono fino all'età di 75 anni, mentre quelli meno famosi arrivano fino all'età di 79 anni ... Riporta adnkronos.com

Isola dei Famosi, Mario Adinolfi: "Il mio sogno è diventare la Tinì Cansino di Uomini e Donne" - L’ex naufrago dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, spiazza tutti: “Vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti" Abbiamo imparato a conoscere Mario Adinolfi in ... Secondo comingsoon.it