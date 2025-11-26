Famiglia nel bosco un anno fa la prima fuga dai servizi sociali | Così si resero irreperibili
La vicenda della famiglia che per mesi ha vissuto in un casolare isolato tra i boschi di Palmoli, nel Chietino, continua a svelare nuovi dettagli. A un anno dall’inizio della fuga, emergono particolari che aiutano a capire meglio le motivazioni, le paure e le dinamiche che hanno portato Catherine Birmingham e i suoi tre figli a vivere nell’ombra, nel timore costante dell’intervento dei servizi sociali. A ricostruire l’intera storia è il quotidiano Il Centro, che ha riportato informazioni contenute anche in un fascicolo giudiziario dedicato alla vicenda. L’inizio della fuga. Secondo quanto emerso, la fuga della donna risale a un anno fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Famiglia nel bosco, quando mamma Catherine fuggì con i figli per paura degli assistenti sociali - facebook.com Vai su Facebook
Il sindaco di #Palmoli ha offerto alla famiglia nel #bosco una casa in paese con tre camere e due bagni. Una sistemazione gratuita dove stare finchè il loro casolare non viene ristrutturato. Vai su X
Famiglia nel bosco, la mamma un anno fa scappò a Bologna con i figli: "Ne temeva l'allontanamento" - "Temeva che venissero allontanati, poi il ritorno a casa mesi dopo". Riporta msn.com
Famiglia nel bosco, un anno fa la prima fuga dai servizi sociali: "Così si resero irreperibili" - Nel 2024 Catherine Birmingham fuggì da Palmoli con i tre figli per evitare l’intervento dei servizi sociali, spostandosi fino a Bologna ... Come scrive ilgiornale.it
Famiglia nel bosco, mamma un anno fa scappò a Bologna con figli - Un anno fa Catherine Birmingham, la mamma dei tre bambini che vivono nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, lasciò l'abitazione e fuggì a Bologna facendo perdere le tracce a investigatori e serv ... Segnala ansa.it