famiglia nel bosco si preparano i lavori al casolare

Chieti, 26 novembre 2025 – Nathan, il padre inglese dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori di L’Aquila e trasferiti in una struttura protetta, è andato via dal casolare di Palmoli. È ospite di alcuni amici della comunità di neorurali, in un paese vicino il borgo, per evitare il contatto con giornalisti e curiosi dopo il ‘silenzio stampa’ annunciato lunedì, soprattutto con l’obiettivo di tutelare i bambini. Figli allontanati dalla famiglia nel bosco, il padre: "Allora torniamo in Australia" Il ricorso. Intanto, il legale della famiglia anglo-australiana, Giovanni Angelucci, si sarebbe affidato ad un professionista di fiducia con il quale ha incontrato il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Palmoli per parlare del progetto di modifica dell’abitazione della famiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
