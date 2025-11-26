Famiglia nel bosco per i giudici la casa è un rudere ma per il geometra le condizioni sono discrete

Nella relazione sul casolare di Palmoli si legge che è "disagevole", ma la perizia di un geometra garantisce che non ci sono problemi di staticità. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Famiglia nel bosco, per i giudici la casa è un "rudere" ma per il geometra le condizioni sono "discrete"

