Famiglia nel bosco per i giudici la casa è un rudere ma per il geometra le condizioni sono discrete

Notizie.virgilio.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella relazione sul casolare di Palmoli si legge che è "disagevole", ma la perizia di un geometra garantisce che non ci sono problemi di staticità. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

