famiglia nel bosco parla la zia e ribalta tutto

Nel cuore dell'Abruzzo, tra i boschi che circondano Palmoli, nasce la storia di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, una coppia che dal 2021 ha scelto di abbandonare i comfort della vita tradizionale per intraprendere un percorso di vita off-grid. Acquistata il 29 aprile 2021, la loro abitazione si è trasformata presto nel fulcro di un'esperienza radicale: nessuna elettricità, niente acqua corrente, nessun collegamento ai servizi pubblici. L'intera quotidianità ruotava attorno all'autonomia alimentare, al recupero di risorse naturali e all'adozione di sistemi rudimentali per la produzione di energia.

