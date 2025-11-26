Famiglia nel bosco nuovo colpo di scena | si dimette l' avvocato

Nuovo colpo di scena nel caso della famiglia nel bosco di Palmoli: l’avvocato Giovanni Angelucci, legale della famiglia, ha deciso di rimettere il mandato. Lo riporta l’agenzia Ansa.«Purtroppo, ieri sera dopo attenta riflessione ho deciso, non senza difficoltà, di rinunciare al mandato difensivo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Famiglia nel bosco, nuovo colpo di scena: si dimette l'avvocato

L'avvocato della famiglia del bosco, Giovanni Angelucci, ha deciso di rimettere il suo mandato per 'troppe pressanti ingerenze esterne'. 'Purtroppo - scrive in una nota -, ieri sera dopo attenta riflessione ho deciso, non senza difficoltà, di rinunciare al mandato di - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, primi contatti per i lavori al casolare #ANSA Vai su X

Famiglia nel bosco, avvocato della coppia rimette il mandato: "Pressanti ingerenze esterne" - Un altro colpo di scena nella vicenda della famiglia che vive in un bosco in provincia di Chieti, la coppia di origine straniera, a cui un provvedimento del Tribunale ha sottratto i tre figli per tras ... Secondo msn.com

Famiglia nel bosco, l’avvocato rinuncia all’incarico: “Rifiutano le mie proposte, ora basta lascio" - L’ultima trattativa per la ristrutturazione dell’immobile: “Per i Trevallion- Come scrive repubblica.it

Famiglia nel bosco, cosa dicono i servizi sociali e cosa abbiamo visto noi: il casolare, il riscaldamento, l'igiene, l'home schooling - Le perizie del geometra sul casolare, le visite della pediatra, le relazioni dei servizi sociali: tutto quello che c'è nelle carte che hanno portato il Tribunale all'allontanamento dei tre figli ... corriere.it scrive