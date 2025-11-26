Si muove la politica per il caso della famiglia nel bosco. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha disposto verifiche sulla vicenda dopo il provvedimento di allontanamento dei tre figli deciso dal tribunale minorile. Rispondendo al question time, il Guardasigilli ha spiegato di aver chiesto "con urgenza " la trasmissione di tutti gli atti, "non ancora pervenuti", e ha definito "il prelievo forzoso di un minore una misura estrema ", da adottare solo dopo "un difficile bilanciamento tra l'interesse futuro del minore e quello attuale al mantenimento dello status quo". Il ministro ha aggiunto che, qualora emergessero responsabilità, "eserciterò i poteri conferiti dalla legge". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, Nordio: "Una misura estrema". Si muove la politica: cambia tutto?