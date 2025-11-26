Famiglia nel bosco Nordio | Se profili disciplinari interverrò Avvocato rimette mandato

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto sul caso della famiglia che vive in un bosco in provincia di Chieti. Il Guardasigilli, in riferimento al provvedimento con cui il tribunale dei minorenni de L'Aquila ha disposto il collocamento dei tre figli minori in una casa famiglia, ha detto che “laddove dovessero emergere profili di rilievo disciplinare eserciterò i poteri conferiti dalla legge". Intanto l'avvocato della famiglia, i cui tre bambini sono stati allontanati dal Tribunale dei minori de L'Aquila e trasferiti in una struttura protetta, ha deciso di rimettere il suo mandato. Sono intervenute “troppe pressanti ingerenze esterne” che hanno “incrinato la fiducia posta alla base del rapporto professionale che lega avvocato e cliente”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

