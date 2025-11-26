Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
OnePlus porta OxygenOS 16 su tre modelli recenti della gamma Nord tuttoandroid.net
Milanese sul match di oggi: «Difficile giocare in casa dell’Atletico, ma l’Inter ci è abituata e dopo il ... internews24.com
Caffè Gimoka richiamato dai supermercati Penny Market per rischio Ocratossina A, quali i lotti interessati virgilio.it
Chivu a Prime: «Sarà una gara complicata, ma ce la giocheremo da grande. Dubbi sulla formazione? Mai avuti!» internews24.com
DIRETTA Champions League, Atletico Madrid-Inter e Francoforte-Atalanta: segui la cronaca LIVE calciomercato.it
Ricco dicembre 2025, non solo tredicesima: questo bonus arriva appena prima di Natale cityrumors.it
Cene con delitto, laboratori, burattini, canti di Natale: tutti gli eventi alla Rocca
Il mese di dicembre trasforma la Rocca di Riolo Terme in un luogo di festa e suggestione. Il celeb... ► ravennatoday.it
Morigerati, una panchina rossa e un seminario sulla parità
Il Comune di Morigerati, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, organizza per venerdì 28 n... ► salernotoday.it
Conference League in tv: partite e orari. Guida completa alla quarta giornata
Roma, 26 novembre 2025 – Tutto pronto per il ritorno della Conference League: domani dalle 18:45 pa... ► sport.quotidiano.net
Sicurezza alimentare, le regole d’oro per la conservazione dei cibi
Sicurezza alimentare, le regole d’oro per la conservazione dei cibi. Il servizio di Antonella Mazza... ► tv2000.it
“Panettone d’Artista 2025”, il 29 e 30 novembre alla Stazione Marittima la terza edizione con 30 maestri pasticcieri
Dopo il successo delle prime due edizioni, la Stazione Marittima di Salerno si appresta ad accogli... ► salernotoday.it
Hong Kong, grattacieli in fiamme. Almeno 13 morti
Un incendio è scoppiato in alcuni grattacieli di un complesso residenziale nel distretto settentrio... ► tv2000.it
Milano si prepara a un altro Capodanno senza festa in Piazza Duomo
Milano si prepara a un altro Capodanno senza festa in Piazza Duomo. Non ci sarà la musica, non ci sa... ► tgcom24.mediaset.it
David Letterman avverte il successore in tv dopo gli attacchi di Trump
interventi di david letterman sulla situazione politica attuale e il suo sostegno a seth meyers In ... ► jumptheshark.it
Milan, Ielpo su Maignan: “Un portiere completamente diverso dai portieri italiani”
Intervistato in esclusiva dai microfoni di 'PianetaMilan', l'ex Milan Ielpo ha parlato di Mike Maign... ► pianetamilan.it
Una cassiera non cambia le monete e viene presa a pugni in testa: la violenza in un supermercato a Udine
Una cassiera di un supermercato a San Giorgio, in provincia di Udine, è stata aggredita da un uomo ... ► fanpage.it
L'Offella d’Oro®, il dolce di Natale dall'antica storia, e bontà
A Bovolone, nel cuore della pianura veronese, c’è un dolce che annuncia il Natale prima di ogni al... ► veronasera.it
L'81° anniversario della liberazione di Ravenna: tutte le iniziative
Giovedì 4 dicembre ricorrerà l’81° anniversario della liberazione di Ravenna. In quel giorno, nel ... ► ravennatoday.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 26 11 2025 ore 19:40
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione Diaz infomobilità un servizio della r... ► romadailynews.it
FdI invita Schlein ad Atreju. "Vengo ma ci sia un confronto con la premier"
AGI - Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju. Non è la prima volta che l'invito vien... ► agi.it
I bar, le aziende agricole e la grande fabbrica: ecco le imprese che hanno fatto la storia di Terni
Sono 36 le imprese più antiche dell’Umbria premiate dalla Camera di commercio: 19 sono nella provi... ► ternitoday.it
Consigli di drew barrymore per trascorrere il thanksgiving da solo
consigli di drew barrymore per chi trascorre il thanksgiving in solitudine La celebre attrice e con... ► jumptheshark.it
“Il Palio” ospita il sound di dj Dario Lotti
Sabato 29 novembre, “Il Palio” ospita in consolle Dario Lotti. A partire dalle 18, l’icona salenti... ► lecceprima.it
Editoria, Cerno direttore a Il Giornale e Capezzone a Il Tempo
Cambio ai vertici dei quotidiani del Gruppo Editoria Italia. Il presidente di Editoria Italia, Giam... ► lapresse.it
Tornei di Poker Italiani Ispirati a The Sopranos
I tornei di poker italiani, influenzati dalla serie cult “The Sopranos”, combinano dramma mafioso e ... ► periodicodaily.com
Furbetti al test di Medicina, nel mirino del ministero solo due compiti finiti online. Ma le ammissioni sui social mettono nei guai gli studenti
Dopo il caso dei presunti compiti fotografati e diffusi online durante i test di medicina, il mini... ► open.online
David Juve, la rinascita di Ice man in Norvegia: gol che vale il riscatto e sfata un grande tabù. Dentro alla partita del numero 30
di Redazione JuventusNews24David Juve, tutte le statistiche relative all’attaccante canadese dopo il... ► juventusnews24.com
La Forza Di Una Donna 2: Arriva La Nemica Di Sirin!
Nelle prossime puntate della soap turca, una nuova presenza sconvolge gli equilibri: Idil accende ... ► uominiedonnenews.it
Nel 2027 arriva il terzo treno dell’alta velocità: prezzi in calo del 7% e corse ogni 10 minuti
L’Italia sta per diventare il primo Paese europeo con tre operatori dell’alta velocità in competizi... ► cultweb.it
Conte usò la pandemia per biechi fini politici
È questa la sintesi dell’audizione di oggi in commissione Covid di Goffredo Zaccardi, ex capo di Gab... ► imolaoggi.it
Forbidden Fruit, anticipazioni 27 novembre: Zeynep e Dundar sono ufficialmente fidanzati
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì ... ► movieplayer.it
Roma Midtjylland, probabili formazioni: Ferguson titolare, spazio ad El Aynaoui
Giornata di vigilia per la Roma, che si appresta ad affrontare il Midtjylland in Europa League per ... ► sololaroma.it
Boom della sanità privata. Gimbe: in 7 anni +137%
Supera la cifra di 40 miliardi di euro la spesa sanitaria privata delle famiglie italiane. Parallel... ► tv2000.it
Juventus Under 17, si torna alla vittoria grazie al solito Corigliano: quali spunti ci lascia il match con lo Spezia? Il focus
di Fabio ZaccariaJuventus Under 17, Corigliano e Paonessa rilanciano i bianconeri dopo 2 pareggi di ... ► juventusnews24.com
"Venit a bev": ad Albanella nove giovani creano il gin all'olio d'oliva
Un gruppo di nove giovani di Albanella ha ideato "Venit a Bev", un progetto innovativo che introdu... ► salernotoday.it
Tutele agrolimentari: nuove misure per proteggere la filiera bufalina
È stato approvato in prima lettura al Senato, senza alcun voto contrario, il Ddl “Tutela Agroalime... ► casertanews.it
Famiglia nel bosco, Fazzolari (Fratelli d’Italia): “Quei bambini meglio di molti coetanei nei campi rom. Se lo Stato giudica le scelte di vita delle famiglie diventa pericoloso”
Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’attuazione del programma, Giovanbat... ► orizzontescuola.it
Fast x sorprende con cambio di trama e colpi di scena prima dell’uscita del regista
Recenti dettagli riguardanti il processo di creazione di Fast X mostrano come la versione originari... ► jumptheshark.it
Guinea Bissau, i militari annunciano la presa del potere: "Fino a nuovo ordine"
Un gruppo di ufficiali che si autodefinisce ‘Alto Comando Militare per il Ristabilimento dell’Ordin... ► lapresse.it
Famiglia nel bosco, il legale rimette il mandato
Due nuovi avvocati difenderanno Nathan e Catherine nel ricorso contro la decisione del tribunale de ... ► tgcom24.mediaset.it
D'Amario sul turismo in Abruzzo: "Nuove direttrici di sviluppo all'insegna della sostenibilità soprattutto nelle aree interne"
L'Abruzzo sta consolidando la propria posizione a livello nazionale per il turismo e può ancora sv... ► ilpescara.it
Test di medicina, identificati i primi ‘furbetti’ a Napoli e Catania
Identificate le prime persone che durante il test di medicina hanno commesso degli illeciti: la sit... ► ildifforme.it
Due anni e mezzo di giunta De Toni: il bilancio di metà mandato
Care cittadine e cari cittadini,Questo Bilancio di metà mandato raccoglie il percorso compiuto nei... ► udinetoday.it
Atletico Madrid Inter (Champions League, 26 11 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte tra Colchoneros e Nerazzurri
L’Inter deve reagire subito al ko nel derby e dovrà farlo in una sfida molto ostica in Champions Le... ► infobetting.com
LIVE Italia Svizzera 6 4, Europei curling 2025 in DIRETTA: tre punti azzurri grazie ad un magistrale Retornaz nel settimo end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 8.00 LA... ► oasport.it
EA FC 26 SBC Sfida Flash Pre Black Friday Lista Soluzioni Per Riscattare I Premi
Le SBC Sfida Flash Pre Black Friday sono disponibili nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Po... ► fifaultimateteam.it
Manovra, il governo annuncia l’accordo su affitti brevi e via la prima casa dall’Isee. Respinte 105 correzioni: cosa è previsto
Intesa raggiunta in maggioranza per rimettere mano alla legge di bilancio. Al vertice che si è ten... ► open.online
Arsenal Bayern Monaco (Champions League, 26 11 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Gunners proveranno ad esorcizzare la bestia nera bavarese
Entrambe capolista nei rispettivi campionato Arsenal e Bayern Monaco si affrontano in questo incont... ► infobetting.com
Europa League in tv: guida completa alla quinta giornata. Partite, orari e dove vederle
Roma, 26 novembre 2025 – Dopo la ripresa del campionato, domani torna anche l'Europa League, con la... ► sport.quotidiano.net
Incontro tra Comune e Sasi: un milione per gli interventi nelle contrade di Lanciano
Un incontro definito “fruttuoso” quello che si è svolto ieri pomeriggio, 25 novembre, nella sala c... ► chietitoday.it
Vasco Rossi, il concerto della discordia a Ferrara: “Non lo volete?”. La polemica
Ferrara ricorda quel 18 maggio 2023, data del concerto memorabile di Bruce Springsteen, il “Boss”. ... ► dilei.it
Un interprete unico: Ivo Pogorelich in concerto con le Sonate di Beethoven
Domenica 30 novembre al Teatro Alighieri di Ravenna il pianista Ivo Pogorelich inaugura la Stagion... ► ravennatoday.it
Piattaforma unica per le iscrizioni a scuola, novità anche per università e farmacie. Via libera definito al Ddl semplificazioni. Ecco cosa è previsto. TESTO
La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il ddl Semplificazioni con 124 voti favorevol... ► orizzontescuola.it
Atletico Madrid Inter Streaming Gratis: la Champions League in Live
L’attesa sta per finire e l’Inter si appresta a tornare in campo, dopo la sconfitta per 1-0 nel Der... ► forzainter.eu
Sporting Lisbona Club Brugge (Champions League, 26 11 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Partita aperta al Josè Alvalade?
Mercoledì notte lo Sporting Lisbona ospiterà il Club Brugge, in un incrocio molto interessante dell... ► infobetting.com
"Il Comune acquisirà le case private abbandonate dai proprietari"
Josi Gerardo Della Ragione ha annunciato sui social di aver intenzione di acquisire a patrimonio c... ► napolitoday.it
Formazioni ufficiali Atletico Madrid Inter, le scelte di Simeone e Chivu per la partita di Champions League
Formazioni ufficiali Atletico Madrid Inter, le scelte da parte di Simeone e Chivu per la sfida impo... ► calcionews24.com
Milan, continua la preparazione per la sfida contro la Lazio. Dubbi su Pulisic: come sta l’americano in vista della partita
Milan, la testa è rivolta già alla Lazio. Sabato sera un nuovo test per gli uomini di Allegri. Al m... ► calcionews24.com
Open arms, le toghe gelano la procura anti Salvini: "La Diciotti non basta"
La citazione della sentenza delle sezioni unite che ha condannato il Governo a risarcire un gruppo ... ► liberoquotidiano.it
La forza di una donna 2 scopri la nemica di sirin
Le trame delle soap opera continuano a evolversi con l’introduzione di nuovi personaggi e cambiamen... ► jumptheshark.it
Docente in gita si rompe il braccio su marciapiede dissestato, fa ricorso ma niente risarcimento. I giudici: “Senza documentazione dettagliata non è possibile procedere”
Il Tribunale di Lecco, con la sentenza n. 547/2025 del 14 novembre, ha affrontato un caso di caduta... ► orizzontescuola.it
Riqualificazione e miglioramento della Linea 2: avviati i lavori per la nuova stazione di piazza Cavour
La storica Linea 2 della metropolitana di Napoli è oggetto di interventi, a cura di Rete Ferroviar... ► napolitoday.it
Chi sta guadagnando di più dalle Olimpiadi di Milano Cortina
Le Olimpiadi di Milano Cortina stanno portando una pioggia di miliardi di euro su una piccola porz... ► today.it
"Self Control 40th Anniversary": Raf fa tappa al Teatro Verdi di Salerno
Appuntamento con la musica di Raf a Salerno. Il cantautore sarà in scena al Teatro Verdi venerdì 2... ► salernotoday.it
Eurallumina: continua la protesta degli operai da dieci giorni sopra un silo
Prosegue a Portovesme la protesta degli operai di Eurallumina, da dieci giorni sopra un silo. I sin... ► tv2000.it
Liverpool PSV (Champions League, 26 11 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Momento delicato per i Reds
Il Liverpool sta attraversando uno dei periodi più complicati degli ultimi anni ma la crisi non rig... ► infobetting.com
Caffè Gimoka richiamato dai supermercati Penny Market per rischio Ocratossina A, quali i lotti interessati
Una grande catena di supermercati ha comunicato il richiamo di un lotto di caffè Gimoka per la prese... ► virgilio.it
Comandi di rete IPCONFIG per ripristinare Internet su Windows
Il computer è acceso, il Wi-Fi segna la connessione, ma le pagine web restano irraggiungibili o, pe... ► navigaweb.net