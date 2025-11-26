‘Famiglia nel bosco’ Nordio | Pronto a esercitare i poteri previsti dalla legge

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ministro: servono valutazioni accurate. Roma, 26 novembre 2025. La vicenda della ‘famiglia nel bosco’ a Palmoli, secondo il ministro della Giustizia Carlo Nordio, richiede un esame estremamente accurato, in modo da tutelare tutti gli interessi in gioco. Intervenendo durante il question time alla Camera, Nordio ha dichiarato che qualora emergessero elementi di rilevanza disciplinare, è pronto a esercitare i poteri previsti dalla legge. Atti ancora incompleti. Il ministro ha spiegato di aver attivato immediatamente l’ispettorato ministeriale per valutare l’accaduto, richiedendo la documentazione completa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

