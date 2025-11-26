‘Famiglia nel bosco’ Nordio | Pronto a esercitare i poteri previsti dalla legge
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ministro: servono valutazioni accurate. Roma, 26 novembre 2025. La vicenda della ‘famiglia nel bosco’ a Palmoli, secondo il ministro della Giustizia Carlo Nordio, richiede un esame estremamente accurato, in modo da tutelare tutti gli interessi in gioco. Intervenendo durante il question time alla Camera, Nordio ha dichiarato che qualora emergessero elementi di rilevanza disciplinare, è pronto a esercitare i poteri previsti dalla legge. Atti ancora incompleti. Il ministro ha spiegato di aver attivato immediatamente l’ispettorato ministeriale per valutare l’accaduto, richiedendo la documentazione completa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
L'avvocato della famiglia del bosco, Giovanni Angelucci, ha deciso di rimettere il suo mandato per 'troppe pressanti ingerenze esterne'. 'Purtroppo - scrive in una nota -, ieri sera dopo attenta riflessione ho deciso, non senza difficoltà, di rinunciare al mandato di - facebook.com Vai su Facebook
L'avvocato della famiglia del bosco ha deciso di rimettere il suo mandato. Chissà se a quelli con certezze granitiche su ogni profilo della vicenda inizierà a venire qualche dubbio. Leggere le motivazioni dell'avvocato. Vai su X
