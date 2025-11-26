Famiglia nel bosco madre e figli a Bologna per sfuggire ai servizi sociali

Quella che ormai viene chiamata"famiglia dal bosco" di Palmoli, in provincia di Chieti, tiene banco ogni giorno. È di questa mattina la notizia che Giovanni Angelucci, legale della famiglia, ha deciso di rimettere il mandato, come si legge su Chieti Today. Com'è noto, il Tribunale per i minorenni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Famiglia nel bosco, madre e figli a Bologna per sfuggire ai servizi sociali

Altre letture consigliate

Famiglia nel bosco, quando mamma Catherine fuggì con i figli per paura degli assistenti sociali - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, Gramellini: "Mi colpisce la sinistra, mi aspettavo più simpatia per questa scelta anticapitalista" #DiMartedì Vai su X

Famiglia nel bosco, mamma Catherine scappò a Bologna con i tre figli: «Ho paura che gli assistenti sociali ce li portino via» - Un anno fa, in un episodio che oggi si collega direttamente alle recenti decisioni giudiziarie, Catherine Birmingham, madre di tre bambini, prese la drastica decisione di lasciare la casa ... Segnala msn.com

Famiglia nel bosco, i tre bambini educati dalla madre con il libro per la scuola a casa che spinge all’asocialità - Sciolto il nodo scolastico dal ministero dell’Istruzione, ora Nathan e Catherine stanno cercando in ogni modo di mettersi “in regola” per riavere i propri figli, colmando ... Da ilmattino.it

Famiglia nel bosco, spunta il libro di scuola che spinge all'asocialità. La madre: "Non è necessario che giochino con i coetanei" - Continua a far discutere il caso dei bambini tolti ai genitori a Chieti, la famiglia che vive nel bosco resta al centro del dibattito tra chi è contrario al provvedimento del tribunale e sostiene che ... Secondo affaritaliani.it