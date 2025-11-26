Famiglia nel bosco l’avvocato rinuncia all’incarico | Rifiutano le mie proposte ora basta lascio
L’ultima trattativa per la ristrutturazione dell’immobile: “Per i Trevallion-Birmingham gli interventi sarebbero stati troppo invasivi e impattanti”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
News recenti che potrebbero piacerti
Famiglia nel bosco: cosa dicono i servizi sociali e cosa abbiamo visto noi - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, Gramellini: "Mi colpisce la sinistra, mi aspettavo più simpatia per questa scelta anticapitalista" #DiMartedì Vai su X
Famiglia nel bosco, l'avvocato Angelucci rimette il mandato: «I miei assistiti hanno ricevuto troppe pressanti ingerenze esterne» - Svolta in Abruzzo: l'avvocato della famiglia nel bosco, Giovanni Angelucci, ha deciso di rimettere il suo mandato per «troppe pressanti ingerenze ... Riporta ilmessaggero.it
Famiglia del bosco, l’avvocato runincia alla difesa - La decisione, definita "non senza difficoltà", è motivata da ingerenze esterne che hanno minato la fiducia nel rapporto profes ... Scrive italiaoggi.it
Famiglia nel bosco, l’avvocato rinuncia all’incarico: “Rifiutano le mie proposte, ora basta lascio" - L’ultima trattativa per la ristrutturazione dell’immobile: “Per i Trevallion- repubblica.it scrive