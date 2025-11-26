Famiglia nel bosco l' avvocato rinuncia all' incarico E spunta un precedente

Giovanni Angelucci rinuncia all'incarico. L'avvocato della famiglia nel bosco rimette il mandato difensivo dei coniugi Trevillion-Birmingham. "Ieri avrei dovuto incontrarlo nuovamente nel pomeriggio per eseguire insieme il sopralluogo di un'abitazione distante pochi chilometri dalla loro, messa a disposizione a titolo gratuito da un imprenditore nel campo della ristorazione di Ortona originario di Palmoli - spiega il legale in riferimento al papà dei bimbi sottratti alla famiglia -. Questa soluzione si aggiungeva a quella proposta dal sindaco Giuseppe Masciulli, che aveva offerto, gratis, una casa in centro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, l'avvocato rinuncia all'incarico. E spunta un precedente

