Famiglia nel bosco l’avvocato rimette il mandato

L’avvocato Giovanni Angelucci ha comunicato di aver rinunciato all’incarico conferitogli dai coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, spiegando di essere arrivato a questa scelta dopo un periodo segnato da condizionamenti esterni che avrebbero incrinato il rapporto fiduciario con i suoi assistiti. Nella nota diffusa per annunciare il passo indietro, il legale afferma: «Purtroppo, dopo attenta riflessione ho deciso, non senza difficoltà, di rinunciare al mandato difensivo a suo tempo conferitomi dai coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham». Una decisione che Angelucci definisce «sofferta e inevitabile», maturata, come precisa, poiché negli ultimi giorni la coppia avrebbe ricevuto «troppe pressanti ingerenze esterne» tali da compromettere la base stessa del rapporto professionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

