Famiglia nel bosco l’avvocato rimette il mandato | Troppe ingerenze
Roma, 26 novembre 2025 – L'avvocato della famiglia del bosco, Giovanni Angelucci, ha deciso di rimettere il suo mandato per “ troppe pressanti ingerenze esterne”. 'Purtroppo – scrive il legale in una nota –, ieri sera dopo attenta riflessione ho deciso, non senza difficoltà, di rinunciare al mandato difensivo a suo tempo conferitomi dai coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Mi sono visto costretto ad una simile scelta estrema, che è l'ultima che un professionista serio vorrebbe adottare, dal momento che negli ultimi giorni i miei assistiti hanno ricevuto troppe pressanti ingerenze esterne che hanno incrinato la fiducia posta alla base del rapporto professionale che lega avvocato e cliente". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
