Giovanni Angelucci, l’avvocato che difendeva i coniugi Trevillion-Birmingham, conosciuti ormai come i due genitori della famiglia nel bosco, ha deciso di rinunciare al suo incarico. Come rivela La Repubblica, infatti, il legale avrebbe maturato questa decisione dopo i rifiuti della coppia alle proposte suggerite dall’avvocato. “Ieri avrei dovuto incontrarlo nuovamente nel pomeriggio per eseguire insieme il sopralluogo di un’abitazione distante pochi chilometri dalla loro, messa a disposizione a titolo gratuito da un imprenditore nel campo della ristorazione di Ortona originario di Palmoli. Questa soluzione si aggiungeva a quella proposta dal sindaco Giuseppe Masciulli, che aveva offerto, gratis, una casa in centro. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Famiglia nel bosco, l’avvocato rimette il mandato: “Ora basta, rifiutano le mie proposte”