Famiglia nel bosco l' avvocato Giovanni Angelucci rimette il mandato per le pressioni esterne manca fiducia
Giovanni Angelucci rifiuta di difendere la famiglia nel bosco. Il motivo sarebbe l'ennesimo rifiuto dei coniugi anglo-australiani di cambiare casa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altre letture consigliate
Famiglia nel bosco: cosa dicono i servizi sociali e cosa abbiamo visto noi - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, Gramellini: "Mi colpisce la sinistra, mi aspettavo più simpatia per questa scelta anticapitalista" #DiMartedì Vai su X
Famiglia nel bosco, l'avvocato Angelucci rimette il mandato: «I miei assistiti hanno ricevuto troppe pressanti ingerenze esterne» - Svolta in Abruzzo: l'avvocato della famiglia nel bosco, Giovanni Angelucci, ha deciso di rimettere il suo mandato per «troppe pressanti ingerenze ... Secondo ilmessaggero.it
Famiglia del bosco, l’avvocato runincia alla difesa - La decisione, definita "non senza difficoltà", è motivata da ingerenze esterne che hanno minato la fiducia nel rapporto profes ... Riporta italiaoggi.it
Bambini nel bosco di Chieti, l’avvocato dei genitori rinuncia al mandato: “Troppe pressioni, venuta meno fiducia” - L'avvocato dei genitori dei tre bimbi cresciuti nei boschi di Chieti e ora trasferiti in casa famiglia ha rinunciato al mandato difensivo conferito dalla ... fanpage.it scrive