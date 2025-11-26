Famiglia nel bosco l' avvocato Giovanni Angelucci rimette il mandato per le pressioni esterne manca fiducia

26 nov 2025

Giovanni Angelucci rifiuta di difendere la famiglia nel bosco. Il motivo sarebbe l'ennesimo rifiuto dei coniugi anglo-australiani di cambiare casa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

