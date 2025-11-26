Famiglia nel bosco l' avvocato Angelucci rimette il mandato | I miei assistiti hanno rifiutato tutte le proposte Troppe le ingerenze esterne

CHIETI - Svolta in Abruzzo: l'avvocato della famiglia nel bosco, Giovanni Angelucci, ha deciso di rimettere il suo mandato per «troppe pressanti ingerenze esterne».. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

