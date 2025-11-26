Famiglia nel bosco l’annuncio dell’avvocato | Per me è finita hanno rifiutato Situazione complicata

Un nuovo colpo di scena scuote la vicenda della famiglia anglo-australiana che vive nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. La coppia, a cui un provvedimento del Tribunale ha sottratto i tre figli trasferendoli in una casa famiglia, si ritrova ora senza il proprio legale. L’avvocato Giovanni Angelucci ha infatti rimesso il mandato, una decisione inattesa che ha lasciato sorpresi sostenitori e osservatori. Le motivazioni, spiegate in un comunicato ufficiale, gettano nuova luce sulle difficoltà che stanno attraversando i genitori dei bambini e sull’atmosfera sempre più tesa che circonda l’intera vicenda. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

News recenti che potrebbero piacerti

L'avvocato della famiglia del bosco, Giovanni Angelucci, ha deciso di rimettere il suo mandato per 'troppe pressanti ingerenze esterne'. 'Purtroppo - scrive in una nota -, ieri sera dopo attenta riflessione ho deciso, non senza difficoltà, di rinunciare al mandato di - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, primi contatti per i lavori al casolare #ANSA Vai su X

Nel casale isolato nel bosco spunta famiglia con 3 bimbi senza luce né acqua: “Preserviamo rapporto uomo natura” - Si tratta di una coppia di origine britannica che con i tre figlioletti tra i 6 e gli 8 anni ha deciso di stabilirsi nell’area del casolare, in un bosco del Vastese, in Abruzzo, piazzando anche alcune ... Come scrive fanpage.it

FAMIGLIA ISOLATA NEL BOSCO/ Quando l’ideologia (ambientalista) produce solo marginalità e crisi - In un’area boschiva priva di acqua corrente, elettricità, gas e servizi igienici, una coppia di origine anglosassone ha scelto di crescere i propri tre figli – una bambina di 8 anni e due gemelli di 6 ... Da ilsussidiario.net

Famiglia con tre figli vive nel bosco senza elettricità e con la scuola da casa. La Procura: «I bambini vanno allontanati» - Il caso è emerso il 23 settembre 2024, quando l’intera famiglia è stata ricoverata per un’intossicazione da funghi raccolti nel bosco limitrofo all’abitazione. Secondo ilgazzettino.it