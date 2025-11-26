Famiglia nel bosco l’annuncio dell’avvocato gela tutti | la situazione si complica

La vicenda della famiglia anglo-australiana che vive nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, si complica ulteriormente. L'avvocato Giovanni Angelucci, incaricato di rappresentare i coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, ha comunicato la sua rinuncia al mandato. Questa decisione segna un nuovo momento di tensione dopo che il Tribunale dei minorenni aveva disposto l'allontanamento dei tre figli, trasferiti in una casa famiglia.

