Famiglia nel bosco | la testimonianza choc della zia ribalta tutto
La vicenda riguarda la famiglia di Catherine Birmingham (australiana con cittadinanza maltese) e Nathan Trevallion (britannico), che dal 2021 viveva "off-grid" in una casa immersa nei boschi di Palmoli, in Abruzzo, senza elettricità, acqua corrente né servizi tradizionali. La coppia, sposatasi a novembre 2021 dopo aver acquistato la proprietà il 29 aprile dello stesso anno, cresceva i tre figli – una bambina di 8 anni e due gemelli di 6 – con istruzione parentale (homeschooling) e producendo autonomamente cibo, acqua ed energia. ge:kolumbus:liberoquotidiano:45132701 La sorella di Catherine, Sharlene, che nelle prossime settimane verrà in Italia per sostenerla, ha rilasciato un’intervista al Daily Mail in cui descrive la drammatica situazione attuale: i tre bambini sono stati allontanati dai genitori dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila e collocati in una comunità protetta a Vasto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
