Famiglia nel bosco la mamma scappò a Bologna con i tre figli | Ho paura che gli assistenti sociali ce li portino via

Catherine Louise Birmingham un anno fa scappò a Bologna con i tre figli: è l’ultima rivelazione in ordine di tempo sul caso della cosiddetta famiglia nel bosco. A riportare la notizia è il quotidiano Il Centro, secondo cui la donna per un periodo fece perdere le sue tracce a investigatori e assistenti sociali che si occupavano del caso per il timore che i suoi figli venissero allontanati, proprio quello che è successo di recente. Sulla vicenda venne aperto anche un fascicolo giudiziario, che ripercorre, passo dopo passo, la fuga della donna. L’unico a rimanere nel casale nel bosco era Nathan Trevallion, marito della donna e papà dei tre bambini, che coprì la moglie dando false notizie agli investigatori. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Famiglia nel bosco, la mamma scappò a Bologna con i tre figli: “Ho paura che gli assistenti sociali ce li portino via”

News recenti che potrebbero piacerti

Famiglia nel bosco, quando mamma Catherine fuggì con i figli per paura degli assistenti sociali - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, Gramellini: "Mi colpisce la sinistra, mi aspettavo più simpatia per questa scelta anticapitalista" #DiMartedì Vai su X

Famiglia nel bosco, la mamma scappò a Bologna con i tre figli: “Ho paura che gli assistenti sociali ce li portino via” - Catherine Louise Birmingham un anno fa scappò a Bologna con i tre figli: è l’ultima rivelazione in ordine di tempo sul caso della cosiddetta famiglia nel bosco. Secondo tpi.it

Famiglia nel bosco, la mamma un anno fa scappò a Bologna con i figli: "Ne temeva l'allontanamento" - "Temeva che venissero allontanati, poi il ritorno a casa mesi dopo". Lo riporta msn.com

Ecco la storia della famiglia nel bosco: chi sono i genitori, come vivevano e cosa è successo ai bambini - Ecco tutta la storia della famiglia nel bosco, il caso che sta infiammando la cronaca e la politica negli ultimi giorni. Si legge su donnapop.it