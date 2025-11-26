Famiglia nel bosco la mamma era fuggita con i figli per evitare i controlli | la rivelazione e il precedente

Catherine Birmingham nel 2024 sarebbe fuggita nel Bolognese per evitare i servizi sociali: le novità sulla famiglia nel bosco.

L'avvocato della famiglia del bosco, Giovanni Angelucci, ha deciso di rimettere il suo mandato per 'troppe pressanti ingerenze esterne'. 'Purtroppo - scrive in una nota -, ieri sera dopo attenta riflessione ho deciso, non senza difficoltà, di rinunciare al mandato di

Avvocato famiglia del bosco: "Rimetto il mandato" #chieti

