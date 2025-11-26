Famiglia nel bosco il sindaco offre una casa green Speriamo accettino | Nathan disponibile i dubbi di Catherine

PALMOLI Una casa provvisoria per Catherine Birmingham, Nathan Trevallion e i suoi tre figli è stata concessa dal sindaco di Palmoli, Rosario Masciulli. È dotata di tutti i comfort e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Famiglia nel bosco, il sindaco offre una casa (green). «Speriamo accettino»: Nathan disponibile, i dubbi di Catherine

Famiglia nel bosco, il sindaco offre (di nuovo) una casa gratis con non uno ma due bagni - Una casa con due bagni e tre camere da letto: è l'appartamento in centro a Palmoli che il sindaco sta proponendo alla famiglia ' nel bosco' per il tempo necessario a ristruttura il casolare che i giud ... Lo riporta dire.it

Famiglia nel bosco a Chieti, il sindaco di Palmoli offre un'abitazione gratuita in paese: «Così potrete stare insieme» - L'appello del sindaco dopo le minacce alla presidente del Tribunale per i minori de L'Aquila e il provvedimento che ha decretato il casolare dove viveva la famiglia non è abitabile ... Si legge su roma.corriere.it