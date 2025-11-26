Famiglia nel bosco il legale rinuncia all’incarico | Rifiutano tutte le proposte anche quelle gratis Troppe pressanti ingerenze esterne
L'avvocato Giovanni Angelucci ha deciso di rinunciare al mandato difensivo di Nathan Trevillion e Catherine Birmingham, i coniugi ai quali il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale e allontanato i tre figli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
L'avvocato Giovanni Angelucci non difenderà più la "famiglia del bosco" di Palmoli: la rinuncia al mandato, motivata con «troppe pressanti ingerenze esterne», apre un nuovo fronte in una vicenda già segnata da tensioni, interventi politici e pressioni mediatich - facebook.com Vai su Facebook
Il sindaco di #Palmoli ha offerto alla famiglia nel #bosco una casa in paese con tre camere e due bagni. Una sistemazione gratuita dove stare finchè il loro casolare non viene ristrutturato. Vai su X
Famiglia nel bosco, il legale rimette il mandato: «Hanno rifiutato casa e progetto di ristrutturazione. Incrinato il rapporto di fiducia» - L'avvocato Giovanni Angelucci non difenderà più la "famiglia del bosco" di Palmoli: la rinuncia al mandato, motivata con «troppe pressanti ... msn.com scrive
Bambini nel bosco di Chieti, l’avvocato dei genitori rinuncia al mandato: “Troppe pressioni, venuta meno fiducia” - L'avvocato dei genitori dei tre bimbi cresciuti nei boschi di Chieti e ora trasferiti in casa famiglia ha rinunciato al mandato difensivo conferito dalla ... Riporta fanpage.it
La Famiglia di Bosco a Chieti: L'Avvocato Abbandona la Difesa e Rivela Nuovi Sviluppi - Birmingham si fa sempre più complessa a seguito della rinuncia dell'avvocato Angelucci, motivata da incessanti ingerenze esterne. Da notizie.it