Famiglia nel bosco il legale rimette il mandato

Due nuovi avvocati difenderanno Nathan e Catherine nel ricorso contro la decisione del tribunale de L'Aquila di allontanare i loro tre figli dalla casa nel bosco, che dovrebbe essere presentato venerdì. Un cambio di rotta, resosi necessario dopo che il legale che finora ha seguito la famiglia, Giovanni Angelucci, ha deciso di rinunciare al mandato difensivo, in seguito al rifiuto della coppia di trasferirsi momentaneamente, durante eventuali lavori di ristrutturazione, in una casa messa a disposizione gratuitamente dal comune di Palmoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, il legale rimette il mandato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Quella della famiglia nel bosco di Palmoli "è una situazione che va considerata con estrema attenzione, bilanciando gli interessi degli uni e degli altri ed è chiaro che laddove dovessero emergere profili di rilievo disciplinare eserciterei i poteri che mi sono st - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, Gramellini: "Mi colpisce la sinistra, mi aspettavo più simpatia per questa scelta anticapitalista" #DiMartedì Vai su X

Famiglia nel bosco, legale rimette mandato: "Hanno rifiutato casa e progetto", e denuncia ingerenze - La mamma un anno fa scappò a Bologna con figli. Come scrive rainews.it

Famiglia nel bosco, l’avvocato rimette il mandato: “Troppe ingerenze” - “Mi sono visto costretto per le pressioni esterne su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham che hanno incrinato il rapporto di fiducia” ... Scrive quotidiano.net

Famiglia nel bosco, avvocato rimette mandato: "Troppe ingerenze esterne" - Si è incrinata "la fiducia posta alla base del rapporto professionale che lega avvocato e cliente", spiega il difensore Giovanni Angelucci. Si legge su tg24.sky.it