"Ieri avrei dovuto incontrare" Nathan Trevallion "nel pomeriggio per eseguire insieme il sopralluogo di un'abitazione distante pochi chilometri dalla loro, messa a disposizione a titolo gratuito da un imprenditore nel campo della ristorazione di Ortona originario di Palmoli. Tale soluzione si aggiungeva a quella proposta dal Sindaco Masciulli. Tuttavia, nessuna delle due ipotesi pare andasse bene ai Coniugi Trevallion-Birmingham, tanto che nessun incontro vi è stato nella giornata di ieri". È quanto si legge in una nota di Giovanni Angelucci, l'avvocato della famiglia che vive nel bosco in provincia di Chieti che ha deciso di rimettere il mandato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Famiglia nel bosco, il legale lascia l'incarico e si giustifica: "Respinte tutte le offerte di aiuto"