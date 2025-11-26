Famiglia nel bosco ecco chi guadagna davvero

Quattordici mesi. Tanto è bastato perché un sogno di vita libera nel bosco si trasformasse in un incubo giudiziario. Quattro pagine – rivela la Repubblica -, gelide e definitive, raccontano come lo Stato abbia strappato i figli a Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, coppia anglo-australiana trapiantata nel basso Abruzzo. Dal 23 settembre 2024, quando i cinque furono ricoverati per un’intossicazione da funghi, al 13 novembre 2025, data dell’ordinanza del Tribunale dei minorenni dell’Aquila che toglie loro la potestà genitoriale. Una separazione dolorosa, figlia di diffidenze, muri alzati e nervi tesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, ecco chi guadagna davvero

