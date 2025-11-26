Famiglia nel bosco ecco chi guadagna davvero

Liberoquotidiano.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattordici mesi. Tanto è bastato perché un sogno di vita libera nel bosco si trasformasse in un incubo giudiziario. Quattro pagine – rivela la Repubblica -, gelide e definitive, raccontano come lo Stato abbia strappato i figli a Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, coppia anglo-australiana trapiantata nel basso Abruzzo. Dal 23 settembre 2024, quando i cinque furono ricoverati per un’intossicazione da funghi, al 13 novembre 2025, data dell’ordinanza del Tribunale dei minorenni dell’Aquila che toglie loro la potestà genitoriale. Una separazione dolorosa, figlia di diffidenze, muri alzati e nervi tesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

famiglia nel bosco ecco chi guadagna davvero

© Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, ecco chi guadagna davvero

News recenti che potrebbero piacerti

famiglia bosco guadagna davveroFamiglia della casa nel bosco, l’avvocato rimette il mandato: “Rifiutano sistemazioni alternative e ristrutturazioni” - Birmingham hanno respinto le offerte di case gratuite e i progetti di ristrutturazione dell'abitazione nel bosco ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

famiglia bosco guadagna davveroFamiglia nel bosco, cosa c'è davvero dietro l'allontanamento dei figli: fughe e "negligenza" dei genitori - La vicenda della famiglia nel bosco: perché i figli sono stati allontanati dai genitori. Lo riporta virgilio.it

famiglia bosco guadagna davveroFamiglia nel bosco, cosa c'è davvero dietro la decisione dei giudici? La verità - Famiglia nel bosco, ecco cosa dice davvero l'ordinanza con cui è stato disposto l'allontanamento dei tre bambini dai genitori ... Si legge su notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Bosco Guadagna Davvero