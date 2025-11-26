Famiglia nel bosco colpo di scena nel caso | l’avvocato si ritira Ingerenze esterne insostenibili
La vicenda della “famiglia del bosco” in provincia di Chieti, una storia che ha tenuto banco nell’opinione pubblica per la singolare scelta di vita dei coniugi di origine straniera, ha subito un nuovo, inatteso colpo di scena. La coppia, che ha visto il Tribunale togliere loro la custodia dei tre figli, trasferiti in una casa famiglia, è rimasta senza il proprio difensore legale. L’avvocato Giovanni Angelucci, che li aveva assistiti, ha infatti deciso di rimettere il mandato, motivando la sua scelta con ragioni di estrema serietà e legate al rapporto fiduciario con i propri assistiti. Questa mossa improvvisa ha gettato ulteriore luce sulle dinamiche interne alla famiglia e sulle presunte pressioni esterne che avrebbero minato la relazione professionale, complicando ulteriormente un quadro già complesso e doloroso per i Trevallion e Birmingham. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
